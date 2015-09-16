​В 9 страховых компаниях Азербайджана выросли страховые сборы, в 15 - страховые выплаты

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года лидером рынка по объему страховых взносов стала компания PASHA Sigorta. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

Он отметил, что компания за 8 месяцев собрала 46 млн. манатов страховых взносов. Страховые сборы занявшей вторую строчку PASHA Heyat Sigorta составили 39,2 млн. манатов, Ateshgah Sigorta - 32,7 млн. манатов.

Первую пятерку компаний по объему страховых взносов замыкают Azersigorta с 27,9 млн. манатов и Ateshgah Heyat Sigorta с 27,8 млн. манатов. В целом, 55,5%, или 173,6 млн. манатов страхового рынка приходится на долю этих пяти компаний.

Наименьшее количество страховых взносов собрали компании Bashak-İnam (809 тыс. манатов), Amrah Insurance (591 тыс. манатов), Azergarant (138 тыс. манатов) и Gunay Insurance (53 тыс. манатов). Общая рыночная доля страховых взносов этих компаний составила 0,5% (1,59 млн. манатов).

Страховая компания Era-Trans, лицензия которой была приостановлена в ноябре прошлого года и ликвидирована в июне текущего года, и приостановившая деятельность Chartis Azerbaijan, не смогли собрать страховых взносов.

В целом, из 27 компаний 3 компании собрали свыше 30 млн. манатов, 3 компании - свыше 20 млн. манатов, 5 компаний - свыше 10 млн. манатов, 4 компании - между 5-10 млн. манатов, 6 компаний - от 1 до 5 млн. манатов, 2 компании - 0,5-1 млн. манатов, 4 компании - менее 0,5 млн. манатов. В 9 компаниях наблюдался рост, в 18 - сокращение объема страховых взносов.

За анализируемый период по объему страховых выплат лидирует PASHA Sigorta (19,4 млн. манатов). Следующие места занимают Qala Heyat Sigorta (16,1 млн. манатов). Ateshgah Insurance (10,3 млн. манатов).

Первую пятерку компаний по объему страховых выплат замыкают Ateshgah Heyat Sigorta (9,6 млн. манатов) и Azersigorta (8,3 млн. манатов). В целом, приблизительно 54,8% или примерно 63,7 млн. манатов страховых выплат приходится на долю первой пятерки.

Наименьшая сумма страховых выплат пришлась на долю компании Era-Trans (179 тыс. манатов), Gunay Insurance (72 тыс. манатов), Chartis Azerbaijan (53 тыс. манатов), Silk Way Insurance (37 тыс. манатов) и Azergarant (2 тыс. манатов). Общая рыночная доля страховых выплат этих компаний составила 0,3% (343 тыс. манатов).

В целом, из 27 компаний 3 компании осуществили страховые выплаты в объеме свыше 10 млн. манатов, 5 компаний - свыше 5 млн. манатов, 11 компаний - 1-5 млн. манатов, 1 компания - 0,5-1 млн. манатов, 3 компании - 0,1-0,5 млн. манатов, 4 компании - менее 0,1 млн. манатов. В 15 компаниях наблюдался рост, в 12 компаниях - сокращение объема страховых выплат.