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Объявлены прогнозы по доходам госбюджета от кредитов, выданных иностранным государствам на 2025 год

Объявлены прогнозы по доходам госбюджета от кредитов, выданных иностранным государствам на 2025 год В 2025 году доходы государственного бюджета от поступлений по кредитам, выданным иностранным государствам, прогнозируются на уровне 2 млн манатов.
Финансы
16 октября 2024 г. 14:30
Объявлены прогнозы по доходам госбюджета от кредитов, выданных иностранным государствам на 2025 год

В 2025 году доходы государственного бюджета от поступлений по кредитам, выданным иностранным государствам, прогнозируются на уровне 2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, прогноз приводится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".

По информации ведомства, это на 3,4% больше по сравнению с утвержденным прогнозом 2023 года.

Ранее Минфин сообщил, что проект бюджета на 2025 год поступил в Милли Меджлис сегодня по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici dövlətlərə verilmiş kreditlərdən daxilolmalar üzrə proqnoz 3 %-dən çox artırılır

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