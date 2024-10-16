Объявлены прогнозы по доходам госбюджета от кредитов, выданных иностранным государствам на 2025 год

В 2025 году доходы государственного бюджета от поступлений по кредитам, выданным иностранным государствам, прогнозируются на уровне 2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, прогноз приводится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025-й год".
По информации ведомства, это на 3,4% больше по сравнению с утвержденным прогнозом 2023 года.
Ранее Минфин сообщил, что проект бюджета на 2025 год поступил в Милли Меджлис сегодня по представлению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.