В 2025 году Азербайджан выделит 270 млн манатов международным инвестиционным и развивающим фондам

В следующем году из госбюджета будет выделено 270 млн манатов на финансирование доли страны в уставном капитале международных инвестиционных и развивающих фондов, соучредителем которых является Азербайджан.

В следующем году из госбюджета будет выделено 270 млн манатов на финансирование доли страны в уставном капитале международных инвестиционных и развивающих фондов, соучредителем которых является Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр сообщил, что в 2025 году из бюджета планируется выделить 754 млн манатов на внешнюю деятельность и международные обязательства. Из них 238 млн манатов пойдут на международные мероприятия, а 205 млн — на расходы дипломатических представительств и консульств.