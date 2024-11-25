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В 2025 году Азербайджан выделит 270 млн манатов международным инвестиционным и развивающим фондам

В 2025 году Азербайджан выделит 270 млн манатов международным инвестиционным и развивающим фондам В следующем году из госбюджета будет выделено 270 млн манатов на финансирование доли страны в уставном капитале международных инвестиционных и развивающих фондов, соучредителем которых является Азербайджан.
Финансы
25 ноября 2024 г. 14:30
В 2025 году Азербайджан выделит 270 млн манатов международным инвестиционным и развивающим фондам

В следующем году из госбюджета будет выделено 270 млн манатов на финансирование доли страны в уставном капитале международных инвестиционных и развивающих фондов, соучредителем которых является Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр финансов Самир Шарифов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр сообщил, что в 2025 году из бюджета планируется выделить 754 млн манатов на внешнюю деятельность и международные обязательства. Из них 238 млн манатов пойдут на международные мероприятия, а 205 млн — на расходы дипломатических представительств и консульств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2025-ci ildə həmtəsisçi olduğu beynəlxalq investisiya və inkişaf fondlarına 270 milyon manat ayıracaq

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