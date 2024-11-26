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В 2025 году 8 тыс. человек вовлекут в программу самозанятости

В 2025 году 8 тыс. человек вовлекут в программу самозанятости В 2025 году в Азербайджане планируется привлечь 8 000 человек к программе самозанятости за счет средств Фонда страхования от безработицы.
Финансы
26 ноября 2024 г. 16:42
В 2025 году 8 тыс. человек вовлекут в программу самозанятости

В 2025 году в Азербайджане планируется привлечь 8 000 человек к программе самозанятости за счет средств Фонда страхования от безработицы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев во время представления законопроекта "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год" на пленарном заседании парламента.

"С 2017 по 2025 год число участников программы самозанятости достигнет 100 000 человек," — сообщил он.

Депутат также отметил, что проект бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год создаст оптимальные условия для компенсации утраченной заработной платы застрахованных, финансирования программ самозанятости, профессиональной подготовки, профориентации, организации оплачиваемых общественных работ и других активных мер занятости.

"29,5% расходов фонда предусмотрено на мероприятия по самозанятости, 13,4% — на организацию профессиональной подготовки и сопутствующих мероприятий. В целом 55% средств направлено на активные меры занятости," — подчеркнул Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il İSF-nin vəsaiti hesabına 8 000 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb olunacaq

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