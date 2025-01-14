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В 2024 году в Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 439,8 млн манатов

В 2024 году в Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 439,8 млн манатов В 2024 году уполномоченные банки выдали 4 685 ипотечных кредитов на сумму 439,8 млн манатов за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
Финансы
14 января 2025 г. 16:09
В 2024 году в Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 439,8 млн манатов

В 2024 году уполномоченные банки выдали 4 685 ипотечных кредитов на сумму 439,8 млн манатов за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

Согласно информации, из них 3 609 были обычными ипотечными кредитами (на сумму 357,7 млн манатов), а 1 076 - льготными ипотечными кредитами (на сумму 82,1 млн манатов).

В целом, за 2006-2024 годы сумма ипотечных кредитов, выданных за счет средств Фонда, превысила 3,3 млрд манатов, что позволило более чем 52 530 семьям улучшить жилищные условия.

67% получателей ипотечных кредитов, выданных за счет средств Фонда, составили молодежь и молодые семьи, около 22% кредитов пришлось на регионы.

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