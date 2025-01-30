В 2024 году в Азербайджане по гослинии были выданы ипотечные кредиты на 440 млн манатов

В 2024 году через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) были выданы кредиты на 440,1 млн манатов, что на 4,7% меньше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период объем рефинансированных Фондом кредитов сократился на 9,1% и составил 447,3 млн манатов.
В течение года объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился на 22,2% и достиг 550 млн манатов, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, увеличился на 0,1% и достиг 87,7 млн манатов.