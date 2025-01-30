О нас

В 2024 году в Азербайджане по гослинии были выданы ипотечные кредиты на 440 млн манатов

В 2024 году в Азербайджане по гослинии были выданы ипотечные кредиты на 440 млн манатов В 2024 году через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) были выданы кредиты на 440,1 млн манатов, что на 4,7% меньше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
30 января 2025 г. 10:53
В 2024 году в Азербайджане по гослинии были выданы ипотечные кредиты на 440 млн манатов

В 2024 году через Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) были выданы кредиты на 440,1 млн манатов, что на 4,7% меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период объем рефинансированных Фондом кредитов сократился на 9,1% и составил 447,3 млн манатов.

В течение года объем средств, привлеченных ИКГФ путем выпуска облигаций, увеличился на 22,2% и достиг 550 млн манатов, а объем средств, выделенных Фонду из государственного бюджета, увеличился на 0,1% и достиг 87,7 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il dövlət xətti ilə 440 milyon manat ipoteka krediti verilib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi