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В 2024 году гражданам Азербайджана возвращен НДС на сумму около 176 млн манатов

В 2024 году гражданам Азербайджана возвращен НДС на сумму около 176 млн манатов В 2024 году в Азербайджане физическим лицам возвращен налог на добавленную стоимость на сумму 176 млн 360,4 тыс. манатов.
Финансы
14 января 2025 г. 11:33
В 2024 году гражданам Азербайджана возвращен НДС на сумму около 176 млн манатов

В 2024 году в Азербайджане физическим лицам возвращен налог на добавленную стоимость на сумму 176 млн 360,4 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Это НДС, уплаченный за товары, приобретенные в объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги.

Кроме того, в результате расширения охвата проекта "ƏDV geri al" продолжается процесс возврата части НДС, уплаченного физическими лицами-потребителями за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным путем у лиц, занимающихся строительством зданий на территории страны.

За 2024 год сумма возврата НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом, составила более 26 млн 417,7 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il vətəndaşlara qaytarılmış ƏDV məbləğləri açıqlanıb

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