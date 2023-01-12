В 2023 году в Азербайджане ожидается замедление инфляции до 9,5%

В 2023 году инфляция потребительских цен в Азербайджане замедлится до 9,5% в годовом исчислении по сравнению со среднегодовым показателем в 13% в 2022 году.

В 2023 году инфляция потребительских цен в Азербайджане замедлится до 9,5% в годовом исчислении по сравнению со среднегодовым показателем в 13% в 2022 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Fitch Solutions (структурное подразделение международного рейтингового агентства Fitch Ratings).

"Учитывая, что ценовое давление останется высоким, мы не ожидаем какого-либо смягчения денежно-кредитной политики в 2023 году при сохранении ставки рефинансирования Центрального банка Азербайджана на уровне 8,25%", - отмечает Fitch Solutions.

При этом агентство ожидает, что частное потребление останется основным компонентом ВВП, составив около 52% расходов.

"Мы ожидаем, что этот компонент будет демонстрировать более медленный рост на 3,5% в 2023 году после прогнозируемого годового роста в 4,5% в 2022 году. Хотя неудовлетворенный спрос после пандемии означает, что частное потребление, вероятно, останется особенно высоким в 2022 году, некоторые данные свидетельствуют о том, что импульс замедлится. После сильного постпандемического восстановления в 2021 году рост кредитования домохозяйств начал стабилизироваться, без сомнения, из-за ужесточения учетной ставки Центральным банком Азербайджана на фоне роста инфляции", - говорится в отчете.