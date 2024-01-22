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В 2023 году на Карабах и Восточный Зангезур из бюджета выделено 5,6 млрд манатов

В 2023 году на Карабах и Восточный Зангезур из бюджета выделено 5,6 млрд манатов В 2023 году на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из государственного бюджета выделено 5,588 млрд манатов.
Финансы
22 января 2024 г. 17:53
В 2023 году на Карабах и Восточный Зангезур из бюджета выделено 5,6 млрд манатов

В 2023 году на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана из государственного бюджета было выделено 5,588 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, 4,8 млрд манатов или 85,9% из этих средств были выделены из бюджета непосредственно на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Кроме того, 145,4 млн манатов или 2,6% пришлись на долю резервного фонда президента, 145,3 млн манатов или 2,6% - резервного фонда государственного бюджета, 32,5 млн манатов или 0,6% - государственных капитальных вложений (инвестиции), 464,8 млн манатов, или 8,3% - средств, выделенных за счет других источников в бюджете.

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Версия на английском языке Azerbaijan spends about $3.3B on Karabakh and Eastern Zangazur
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 5,6 milyard manata yaxın pul xərcləyib

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