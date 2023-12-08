В 2023 году Министерство финансов заработало за счет ГНФАР $54 млн

По состоянию на 1 октября 2023 года объем средств, предоставленных Министерством финансов Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) в управление, составил 777,744 млн долларов.

По состоянию на 1 октября 2023 года объем средств, предоставленных Министерством финансов Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) в управление, составил 777,744 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.

Согласно документу, это на 278,028 млн долларов, или на 55,6% больше, чем в начале года.

За январь-сентябрь 2023 года Министерство финансов заработал за счет ГНФАР 54,214 млн долларов или 3,8% управляемых средств.