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В 2023 году Министерство финансов заработало за счет ГНФАР $54 млн

В 2023 году Министерство финансов заработало за счет ГНФАР $54 млн По состоянию на 1 октября 2023 года объем средств, предоставленных Министерством финансов Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) в управление, составил 777,744 млн долларов.
Финансы
8 декабря 2023 г. 12:59
В 2023 году Министерство финансов заработало за счет ГНФАР $54 млн

По состоянию на 1 октября 2023 года объем средств, предоставленных Министерством финансов Государственному нефтяному фонду (ГНФАР) в управление, составил 777,744 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по проекту бюджета Государственного нефтяного фонда на 2024 год.

Согласно документу, это на 278,028 млн долларов, или на 55,6% больше, чем в начале года.

За январь-сентябрь 2023 года Министерство финансов заработал за счет ГНФАР 54,214 млн долларов или 3,8% управляемых средств.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi bu il ARDNF-in hesabına 54 milyon dollar gəlir əldə edib

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