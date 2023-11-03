В 2023 году ГФСЗ инвестировал 600 млн манатов

Около 600 млн манатов (57,3%) из свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, сформированных на начало этого года, были направлены на инвестиции.

Около 600 млн манатов (57,3%) из свободных средств Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения, сформированных на начало этого года, были направлены на инвестиции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год".

Согласно информации, 30 млн манатов (5%) из этих средств были направлены на депозитные счета, открытые в банках, 402,7 млн манатов (67,2%) - на облигации, гарантированные государством, и 167 млн манатов (27,8%) - на операции обратного РЕПО по соответствующим ценным бумагам.

В конце периода процентный доход по средствам, размещенным на депозитных счетах, составит 13,2 млн манатов.

Основная часть свободных средств была инвестирована в приобретение государственных гарантированных облигаций, эмитируемых Министерством финансов, которые по срокам обращения считаются среднесрочными. Фонд осуществил покупку облигаций номинальной стоимостью 415,5 млн манатов с рыночной стоимостью 402,6 млн манатов. Купонные выплаты по облигациям со средней доходностью 8,37% определены в размере 73,4 млн манатов, что означает, что в конце операции фонд получит доход в размере 86,2 млн манатов, включая доход от приобретения.

Операция обратного РЕПО проводилась на основе гарантированных государством облигаций между фондом и соответствующими банками, в результате этого были заключены 2 сделки со сроком обратного РЕПО 30 дней и 5 дней с доходностью 0,5 млн манатов.

В целом доходы от текущей инвестиционной деятельности составят 99,9 млн манатов.