О нас

Банки представили в Службу финансового мониторинга отчеты о 1393 подозрительных операциях

Банки представили в Службу финансового мониторинга отчеты о 1393 подозрительных операциях В 2023 году банки Азербайджана представили в Службу финансового мониторинга (СФМ) отчеты о 1 393 операциях, которые они сочли подозрительными, что на 31,8% больше по сравнению с 2022 годом.
Финансы
21 октября 2024 г. 16:42
Банки представили в Службу финансового мониторинга отчеты о 1393 подозрительных операциях

В 2023 году банки Азербайджана представили в Службу финансового мониторинга (СФМ) отчеты о 1 393 операциях, которые они сочли подозрительными, что на 31,8% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные СФМ.

Общая сумма транзакций, которые банки посчитали сомнительными в прошлом году, составила 8 млрд 167,8 млн манатов, что в 3,9 раза больше показателя предыдущего года.

Кроме того, в 2023 году инвестиционные компании проинформировали СФМ о 15 подозрительных операциях (в 15 раз больше в годовом выражении) на общую сумму 152,1 млн манатов (+760 раз).

Примечательно, что в прошлом году страховые компании Азербайджана сообщили в Службу о 7 сделках на 2 млн манатов, вызвавших у них подозрения. До этого страховой сектор не фиксировал сомнительных операций.

По заявлению СФМ, главной причиной роста числа отчетов о подозрительных транзакциях стало то, что с 2023 года в Службу стали поступать данные о налогоплательщиках, нарушающих месячный лимит на снятие наличных, предусмотренный законом "О безналичных расчетах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şübhəli hesab edilən maliyyə əməliyyatlarının sayı kəskin artıb

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi