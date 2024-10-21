Банки представили в Службу финансового мониторинга отчеты о 1393 подозрительных операциях

В 2023 году банки Азербайджана представили в Службу финансового мониторинга (СФМ) отчеты о 1 393 операциях, которые они сочли подозрительными, что на 31,8% больше по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году банки Азербайджана представили в Службу финансового мониторинга (СФМ) отчеты о 1 393 операциях, которые они сочли подозрительными, что на 31,8% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные СФМ.

Общая сумма транзакций, которые банки посчитали сомнительными в прошлом году, составила 8 млрд 167,8 млн манатов, что в 3,9 раза больше показателя предыдущего года.

Кроме того, в 2023 году инвестиционные компании проинформировали СФМ о 15 подозрительных операциях (в 15 раз больше в годовом выражении) на общую сумму 152,1 млн манатов (+760 раз).

Примечательно, что в прошлом году страховые компании Азербайджана сообщили в Службу о 7 сделках на 2 млн манатов, вызвавших у них подозрения. До этого страховой сектор не фиксировал сомнительных операций.

По заявлению СФМ, главной причиной роста числа отчетов о подозрительных транзакциях стало то, что с 2023 года в Службу стали поступать данные о налогоплательщиках, нарушающих месячный лимит на снятие наличных, предусмотренный законом "О безналичных расчетах".