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В 2022 году операционная прибыль компаний Инвестиционного холдинга превысила 15 млрд манатов

В 2022 году операционная прибыль компаний Инвестиционного холдинга превысила 15 млрд манатов В 2022 году государственные компании, входящие в Азербайджанский инвестиционный холдинг, получили операционную прибыль более 15 млрд манатов.
Финансы
13 ноября 2023 г. 13:28
В 2022 году операционная прибыль компаний Инвестиционного холдинга превысила 15 млрд манатов

В 2022 году государственные компании, входящие в Азербайджанский инвестиционный холдинг, получили операционную прибыль в размере более 15 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в 2020 году этот показатель составлял около 4-5 млрд манатов.

Министр отметил, что одной из важных предстоящих задач является повышение эффективности деятельности госкомпаний путем реструктуризации их деятельности, привлечение дивидендных выплат в государственный бюджет. Это отражается в бюджете, и связано с результатами, достигнутыми в деятельности государственных компаний с созданием Азербайджанского инвестиционного холдинга.

"Не случайно из 12 компаний, входящих в холдинг, 8 уже имеют возможность выплачивать дивиденды. Мы считаем важным в ближайшие годы разработать дивидендную политику и по другим государственным компаниям. В связи с этим в Наблюдательном совете холдинга под руководством премьер-министра проводится соответствующая работа", - отметил он.

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Версия на английском языке Investment Holding's companies make operating profit of nearly $9B in 2022
Версия на азербайджанском языке İnvestisiya Holdinqinin şirkətləri ötən il 15 milyard manatdan çox əməliyyat mənfəəti əldə edib

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