В 2022 году инвестиции в инфраструктуру на освобожденных территориях в Карабахе составят 2,2% ВВП

Согласно прогнозам Fitch , чистые ПИИ вырастут в среднем до 1,7% ВВП в 2021-2022 годах

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2,1% в 2021 году и 2,9% в 2022 году, что ниже прогнозируемого медианного показателя роста на уровне «BB» (суверенного рейтинга страны) в размере 4,2%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Fitch Ratings.

В 2020 году ВВП страны сократился на 4,3%.

«Постепенное увеличение добычи нефти (в соответствии с квотой Азербайджана в рамках сделки OPEC+) и восстановление ненефтяного ВВП (который упал на 2,6% в прошлом году) поддержат усиление активности со второго полугодия 2021 года.

Текущая волна COVID-19 в Азербайджане достигла пика примерно на половине уровня декабрьского всплеска, и мы предполагаем, что экономические ограничения остаются ограниченными, что также поддерживается развертыванием вакцинации, в настоящее время 14 доз на сто человек», - говорится в сообщении.

Fitch ожидает, что в 2022 году производственные мощности по добыче нефти и газа в целом останутся на прежнем уровне (поскольку добыча нефти при наступлении срока погашения компенсируется ростом в газовом секторе) и в дальнейшем будет постепенно снижаться. Fitch ожидает, что реформирование будет только ограниченным, и что структурная жесткость и препятствия для конкуренции будут сдерживать более быстрый рост притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), не связанных с нефтью, и экономической диверсификации.

Fitch прогнозирует возврат к положительному сальдо счета текущих операций в размере 5,9% ВВП в 2021 году и 4,7% в 2022 году (после ухудшения на 9,6 п.п. в 2020 году до дефицита в 0,5% ВВП), что в значительной степени отражает более высокую цену на нефть. Согласно прогнозам, чистые ПИИ вырастут в среднем до 1,7% ВВП в 2021-2022 годах.

«Мы прогнозируем, что позиция по суверенным чистым иностранным активам увеличится до 84,9% ВВП на конец 2022 года с 83,1% на конец 2020 года по сравнению со средним значением «BB» в -3,7%», - говорится в сообщении.

Fitch прогнозирует сокращение дефицита расширенного правительства с 6,5% ВВП в 2020 году до 0,2% в 2021 году и 0,7% в 2022 году (что значительно отличается от медианных значений «BB» в 5,2% и 3,6%).

«Это обусловлено сильным ростом доходов из-за более высокой цены на нефть и, в меньшей степени, постепенным увеличением производственных квот OPEC+ и восстановлением ненефтяного ВВП (при неизменных трансфертах из ГНФАР в 2020 году). Мы предполагаем, что инвестиции правительства Азербайджана в восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях в Карабахе составят 1,9% ВВП в 2021 году и 2,2% ВВП в 2022 году, и что большая часть пакета поддержки COVID-19 (всего около 2,4% ВВП в 2020 году) будет использована ко второй половине 2021 года», - говорится в сообщении агентства.