Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут почти на 4%

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год составят 26 407 млн манатов, расходы - 28 974 млн манатов

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год составят 26 407 млн манатов, расходы - 28 974 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В результате ожидается, что госбюджет будет исполнен с дефицитом в 2,567 млн манатов.

Прогнозные показатели по доходам госбюджета на 3,8% превышают аналогичные ожидания на 2021 год, по расходам - на 1,5%.

Как ожидается, 52,4% бюджетных доходов придутся на нефтяной сектор, 47,6% - на ненефтяной. Около 85,7% от нефтяных доходов будут переведены в Государственный нефтяной фонд. Еще 14,3% поступлений из нефтяного сектора в госбюджет будут обеспечены за счет налоговых органов.

На текущие расходы придется 68,7% бюджетных расходов, на капитальные - 24,7%, 6,6% составят расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и другие обязательства.