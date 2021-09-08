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Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут почти на 4%

Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут почти на 4% Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год составят 26 407 млн манатов, расходы - 28 974 млн манатов
Финансы
8 сентября 2021 г. 19:33
Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут почти на 4%

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год составят 26 407 млн манатов, расходы - 28 974 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В результате ожидается, что госбюджет будет исполнен с дефицитом в 2,567 млн манатов.

Прогнозные показатели по доходам госбюджета на 3,8% превышают аналогичные ожидания на 2021 год, по расходам - на 1,5%.

Как ожидается, 52,4% бюджетных доходов придутся на нефтяной сектор, 47,6% - на ненефтяной. Около 85,7% от нефтяных доходов будут переведены в Государственный нефтяной фонд. Еще 14,3% поступлений из нефтяного сектора в госбюджет будут обеспечены за счет налоговых органов.

На текущие расходы придется 68,7% бюджетных расходов, на капитальные - 24,7%, 6,6% составят расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и другие обязательства.

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Версия на английском языке Azerbaijan's state budget revenues to grow by almost 4% in 2022
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanın dövlət büdcəsi 29 milyard manata yaxın olacaq

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