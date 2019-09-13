​В 2020 году Азербайджан вернет долг в 1,5 млрд долларов

В государственном бюджете Азербайджана на 2020 год предусмотрены расходы на обслуживание госдолга на общую сумму 2 485,2 млн манатов (примерно 1 462 млн долларов США), в том числе процентные расходы – в размере 775,4 млн манатов.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Министерство финансов.

В следующем году правительство планирует в рамках кредитных соглашений заимствовать 559,4 млн долларов извне и 100 млн манатов внутри страны.

На конец года внешний долг Азербайджана составит 8 860 млн долларов, а внутренний долг – 1 420 млн долларов.