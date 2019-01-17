В 2018 году 33% дефицита госбюджета покрыто за счет приватизации госимущества

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Дефицит государственного бюджета за 2018 год оказался на 643,4 млн манатов ниже установленного верхнего предела и составил 307,6 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство финансов.

Финансирование части дефицита бюджета в объеме 222,6 млн манатов осуществлено за счет продажи государственных облигаций, в объеме 101,2 млн манатов – за счет поступлений от приватизации.

В 2018 году доходы государственного бюджета выполнены на 101,2% или 22 411,3 млн манатов против прогноза в 22 149,0 млн манатов.

Поступления по линии министерства налогов составили 7 417,6 млн манатов, что означает выполнение прогноза на 100,5%. Из них 4 975,5 млн манатов или 67,1% пришлись на поступления из ненефтяного сектора.

Государственный таможенный комитет обеспечил выплату в госбюджет 3 434,4 млн манатов, прогноз выполнен на 107,6%.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 10 959,0 млн манатов.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 466,4 млн манатов, прочие поступления в госбюджет - 134,3 млн манатов.

В октябре-декабре 2018 года доходы госбюджета выполнены на 6320,7 млн манатов.

Расходы госбюджета в 2018 году выполнены на 22 718,4 млн манатов или 98,4%. В октябре-декабре 2018 года расходы госбюджета выполнены на 7 052,9 млн манатов.

В 2018 году в структуре расходов госбюджета 50,8% или 11 549,8 млн манатов пришлось на текущие расходы, 39,4% или 8 941,9 млн манатов – капитальные затраты, 9,8% или 2 227,2 млн манатов – на обслуживание госдолга и обязательств.

За отчетный период 31,7% или 7 196,6 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 505,9 млн манатов или 7,6% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году доходы сводного бюджета выполнены на 31 034,7 млн манатов, расходы - на 26 334,4 млн манатов. Профицит сводного бюджета составил 4 700,3 млн манатов.