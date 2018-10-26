В 2017 году в мире появились 199 новых миллиардеров

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В 2017 году в мире миллиардерами стали 199 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это следует из доклада финансового холдинга UBS Group AG консалтинговой компании PwC.

Общее состояние всех миллиардеров в мире за год выросло на 19% - до 8,9 трлн долларов.

Примерно треть от новых миллиардеров заработали свое состояние в сфере инноваций. Также большая часть из них разбогатели, наращивая свой бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Больше всего новых миллиардеров появилось в Китае - 55 человек. Их совокупное состояние оценивается в 1,12 трлн долларов. Как указывают UBS и PwC, сейчас в Азии больше миллиардеров, чем в США. С 2016 года в Китае появилось 50 компаний с капитализацией более 1 млрд долларов, в США за это же время появились 62 такие компании.