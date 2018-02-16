В 2017 году хедж-фонды заработали на торговле криптовалютой почти 1500%

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 2018 год начался для криптовалют не лучшим образом, однако количество хедж-фондов, торгующих ими, в последние четыре месяца удвоилось, достигнув 226 штук.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из данных исследовательской компании Autonomous NEXT.

По данным исследовательской компании Eurekahedge, средний убыток хедж-фондов от торговли криптовалютами в январе составил 4,6%, а средняя прибыль за 2017 год - 1 478%.

Активы под управлением хедж-фондов, торгующих ими, равны 3,5-5 млрд долларов, свидетельствуют данные Autonomous NEXT. Известный инвестор и крипто-энтузиаст Майк Новограц прогнозирует, что приход на рынок институциональных инвесторов спровоцирует новую волну роста криптовалют.