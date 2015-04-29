​В 2014 году объем переводов из России в Азербайджан составил 1,310 млрд. долларов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) опубликовал данные об объемах личных переводов из РФ в страны СНГ по итогам 2014 года.

Как передает Report, об этом написано на официальном сайте ЦБ.

На первом месте оказался Узбекистан, всего в страну из России поступило 5 млрд. 828 млн. долларов США, второе место досталось Таджикистану - 3 млрд. 662 млн. долларов США, на третьем оказалась Украина - 2 млрд. 400 млн. долларов США.

Азербайджан в списке занял лишь шестое место. За год страну огней из России был отправлен 1 млрд. 310 млн. долларов США.

Всего за 2014 год из Российской Федерации в страны СНГ было перечислено 19 млрд. 57 млн. долларов США, что намного меньше прошлогодних показателей. По итогам 2013 года этот показатель составлял 24 млрд. 786 млн. долларов США.