В 18 страховых компаниях Азербайджана сократились страховые взносы

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре текущего года лидером рынка по объему страховых взносов стала компания PASHA Sigorta. Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), компания за 9 месяцев собрала 48,25 млн. манатов страховых взносов. Страховые сборы расположенной на второй строчке PASHA Heyat Sigorta составили 42,6 млн. манатов, Ateshgah Sigorta - 35,3 млн. манатов. Первую пятерку компаний по объему страховых взносов замыкают Ateshgah Heyat Sigorta с 30,2 млн. манатов и Azersigorta с 29,3 млн. манатов. В целом, 54,7% или 185,6 млн. манатов страхового рынка приходится на долю этих пяти компаний.

Наименьшее количество страховых взносов собрали компании Bashak-İnam (849 тыс. манатов), Amrah Insurance (666 тыс. манатов), Azergarant (203 тыс. манатов), восстановившая деятельность в прошлом месяце Chartis Azerbaijan (62 тыс. манатов) и Gunay Insurance (56 тыс. манатов). Общая рыночная доля страховых взносов этих компаний составила 0,5% (1,84 млн. манатов).

Страховая компания Era-Trans, лицензия которой была приостановлена в ноябре прошлого года и ликвидирована в июне текущего года, не смогла собрать страховых взносов.

В целом, из 27 компаний 2 компании собрали свыше 40 млн. манатов, 2 компании - свыше 30 млн. манатов, 2 компании - свыше 20 млн. манатов, 5 компаний - свыше 10 млн. манатов, 4 компании - между 5-10 млн. манатов, 6 компаний - от 1 до 5 млн. манатов, 2 компании - 0,5-1 млн. манатов, 4 компании - менее 0,5 млн. манатов. В 9 компаниях наблюдался рост, в 18 - сокращение объема страховых взносов.

За анализируемый период по объему страховых выплат лидирует PASHA Sigorta (21,7 млн. манатов). Следующие места занимают Qala Heyat Sigorta (16,3 млн. манатов). Ateshgah Insurance (11,5 млн. манатов).

Первую пятерку компаний по объему страховых выплат замыкают Ateshgah Heyat Sigorta (10,3 млн. манатов) и Azersigorta (9,3 млн. манатов). В целом, приблизительно 54,3% или примерно 69,2 млн. манатов страховых выплат приходится на долю первой пятерки.

Наименьшая сумма страховых выплат пришлась на долю компании Era-Trans (179 тыс. манатов), Gunay Insurance (82 тыс. манатов), Chartis Azerbaijan (53 тыс. манатов), Silk Way Insurance (40 тыс. манатов) и Azergarant (2 тыс. манатов). Общая рыночная доля страховых выплат этих компаний составила 0,3% (356 тыс. манатов).

В целом, из 27 компаний 1 компания осуществила страховые выплаты в объеме свыше 20 млн. манатов, 3 компании - свыше 10 млн. манатов, 6 компаний - свыше 5 млн. манатов, 9 компаний - 1-5 млн. манатов, 2 компании - 0,5-1 млн. манатов, 2 компании - 0,1-0,5 млн. манатов, 4 компании - менее 0,1 млн. манатов. В 15 компаниях наблюдался рост, в 12 компаниях - сокращение объема страховых выплат.