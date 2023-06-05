Ужесточаются требования к членам правления ЦБА и их близким родственникам

Предлагается ужесточить требования к членам правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и их близким родственникам.

Предлагается ужесточить требования к членам правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и их близким родственникам.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О Центральном банке".

Согласно документу, указанные лица не могут непосредственно или косвенно иметь существенную долю участия в подконтрольных регулирующему органу организациях и связанных с ними лицами (непосредственное или косвенное владение долей, составляющей 10 и более процентов уставного капитала (совместного капитала), либо возможность оказывать существенное договорное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого они являются), а также являться учредителями или участниками юридических лиц, созданных Центробанком или в которых ЦБА участвует.

Согласно действующему закону, члены правления ЦБА, а также их близкие родственники не могут иметь существенной доли в организациях, контролируемых регулятором и органом по надзору за финансовым рынком.