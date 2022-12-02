Узбекистан за 5 лет намерен привлечь иностранные инвестиции на 70 млрд долларов

Узбекистан в ближайшие 5 лет рассчитывает довести объем инвестиций в стране до 120 млрд долларов.

Узбекистан в ближайшие 5 лет рассчитывает довести объем инвестиций в стране до 120 млрд долларов.

Как передает Report cо ссылкой на узбекистанские СМИ, об этом сообщил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

По его словам, из общей суммы 70 млрд планируется привлечь в виде иностранных инвестиций.

Для этого, отметил Арипов, разработаны конкретные проекты и программы, направленные на модернизацию и трансформацию отраслей промышленности, на развитие производственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

"Одним из основных направлений реформ мы определили обеспечение открытости национальной экономики и создание необходимых условий для ее интеграции в мировую экономику. В числе основных задач на этом пути - сокращение доли государства в экономике и дальнейшее углубление процессов приватизации", - отметил премьер-министр Узбекистана.

Реформы, по его словам, позволили привлечь в Узбекистан крупные инвестиции и кредиты международных финансовых институтов на более выгодных условиях.