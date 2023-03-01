Узбекистан намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в таможенной сфере

Узбекистан заинтересован в совместной деятельности налоговых и таможенных органов в борьбе с теневой экономикой, изучении опыта Азербайджана в борьбе с контрабандой, дальнейшем укреплении обмена информацией и сотрудничества.

Узбекистан заинтересован в совместной деятельности налоговых и таможенных органов в борьбе с теневой экономикой, изучении опыта Азербайджана в борьбе с контрабандой, дальнейшем укреплении обмена информацией и сотрудничества.

Как сообщает Report, в связи с этим в Государственном таможенном комитете (ГТК) состоялась встреча с делегацией Узбекистана, находящейся с визитом в Азербайджане.

Было отмечено, что усовершенствования, проводимые в Азербайджанской таможне в последнее время, инновации, основанные на информационных технологиях и цифровых решениях, сыграли важную роль в легком и быстром осуществлении операций, повышении прозрачности. Делегация Узбекистана была подробно проинформирована об опыте, были даны ответы на интересующие их вопросы.