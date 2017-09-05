Узбекистан девальвировал нацвалюту на 48%

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Узбекистана принял решение с 5 сентября установить официальный курс доллара США в размере 8 100 сумов, повысив его на 48%.

Как сообщает Report, банк объясняет это началом процесса либерализации валютной политики.

В сообщении Центробанка Узбекистана отмечается, что курс национальной валюты по отношению к иностранным валютам будет устанавливаться на межбанковских электронных торгах валютной биржи исключительно на основе спроса и предложения. В целях создания рыночных условий для формирования обменного курса будет минимизировано участие Центрального банка на межбанковских торгах. В отдельных случаях ЦБ может проводить операции по купле-продаже инвалюты для предотвращения чрезмерной волатильности курса.