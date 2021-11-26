Увеличился объем ВВП Нахчывана

В январе-октябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта на сумму 2 миллиарда 335 миллионов 837 тысяч 900 манатов, что на 1,3 процента выше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

В январе-октябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено валового внутреннего продукта на сумму 2 миллиарда 335 миллионов 837 тысяч 900 манатов, что на 1,3 процента выше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат автономной республики.

Отмечается, что ВВП на душу населения увеличился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 5 097 маната.

Первое место в валовом внутреннем продукте автономной республики занимает промышленность. В отрасли произведено продукции на 992 миллиона 291 тысячу 600 манатов, что на 1,4 процента больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.