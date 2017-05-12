Увеличилось число операций посредством платежных карт Azer-Turk Bank

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале текущего года клиенты провели около 185 тыс. операций посредством пластиковых карт, эмитированных ОАО Azer-Turk Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу банка, общий оборот по карточным операциям составил 31,5 млн манатов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост этих показателей в 25% и 30% соответственно.

Член международных платежных систем Master Card и VISA предлагает широкий спектр услуг в сфере эмиссии и использования пластиковых карт. На сегодняшний день число активных пластиковых карт банка составляет 33 тыс., что на 34% превышает соответствующий показатель по итогам первого квартала 2016 года.

Азербайджанскому государству принадлежит 75% акций Azer-Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года.