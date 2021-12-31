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Увеличились основные индексы на фондовых рынках Китая

Увеличились основные индексы на фондовых рынках Китая Последние в 2021 году торги на фондовых рынках Китая завершились ростом основных индексов.
Финансы
31 декабря 2021 г. 11:55
Увеличились основные индексы на фондовых рынках Китая

Последние в 2021 году торги на фондовых рынках Китая завершились ростом основных индексов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 0,57%, до отметки 3639,775. Индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), поднялся на 0,38%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market при этом подскочил на 1,65%. Все основные сводные индексы оказались в положительной зоне, кроме потребления. Соответствующий индекс снизился на 0,59%.

Ключевой индикатор деловой активности биржи в Шэньчжэне Shenzhen Component поднялся на 0,41%, до отметки 14857,35. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 0,38%.

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