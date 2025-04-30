Увеличились доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости

Увеличились доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости

В 2024 году доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости при Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики составили 84,084 млн манатов, а расходы - 75,155 млн манатов, что на 38,6% больше и на 0,2% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

В прошлом году основные операционные доходы Государственного кадастра и реестра недвижимости составили 80,584 млн манатов (на 41% больше, чем в предыдущем году), а доходы от средств, выделенных из государственного бюджета, - 3,5 млн манатов (без изменений).

За отчетный период стоимость материальных ресурсов, использованных учреждением, составила 681 тыс. манатов (на 0,3% меньше в годовом сравнении), расходы на содержание персонала - 66,396 млн манатов (на 25,2% больше), амортизационные расходы - 2,846 млн манатов (на 3,5% больше), другие операционные расходы - 4,96 млн манатов (на 12% больше), а прочие операционные расходы - 271 тыс. манатов (в 53,2 раза меньше).