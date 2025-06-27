Увеличилась скорость обращения азербайджанского маната

Увеличилась скорость обращения азербайджанского маната

На 1 июня этого года скорость обращения азербайджанского маната составила 3,36 пункта, что на 0,03 пункта больше по сравнению с 1 мая, на 0,09 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,01 пункта больше по сравнению с 1 июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, минимальная скорость обращения маната за последние 17 лет была зафиксирована в январе 2015 года — 2,68 пункта, в то время как самый высокий показатель наблюдался в 2005 году и составил 15,72 пункта.