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Увеличилась скорость обращения азербайджанского маната

Увеличилась скорость обращения азербайджанского маната Увеличилась скорость обращения азербайджанского маната
Финансы
27 июня 2025 г. 14:31
Увеличилась скорость обращения азербайджанского маната

На 1 июня этого года скорость обращения азербайджанского маната составила 3,36 пункта, что на 0,03 пункта больше по сравнению с 1 мая, на 0,09 пункта меньше по сравнению с началом года и на 0,01 пункта больше по сравнению с 1 июня прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, минимальная скорость обращения маната за последние 17 лет была зафиксирована в январе 2015 года — 2,68 пункта, в то время как самый высокий показатель наблюдался в 2005 году и составил 15,72 пункта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan manatının dövretmə sürəti artıb

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