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    Увеличена заработная плана бюджетникам

    Решение вступило в силу 1 января 2018 года

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Повышена заработгная плата лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны.

    Как передает Report, это отражено в изменениях к решению кабинета министров, подписанное Артуром Раси-заде, от 3 марта 2016 года о "регулировании месячных тарифных (должностных) заработных плат, лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем".

    Так, “для выплаты заработных плат лиц, занятых в сферах, финансируемых бюджетом страны, которые определяются Единым тарифным календарем“ (за исключением Национальной Академии Наук Азербайджана, учреждений и организаций, находящихся в подчинении Нахчыванской и Гянджинской отделений НАНА) к вышеуказанному решению сделано дополнение №1 в соответствие, с которым в столбце “Месячная тарифная (должностная) заработанная плата в манатах “цифры “116”, “121”, “126” и “132”соответственно увеличены на 14, 9, 8 и 4 маната и заменены на “130”, “132”, “134” və “136”.

    Решение вступило в силу 1 января 2018 года.

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