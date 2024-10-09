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Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда  Азербайджана

Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда  Азербайджана 12:34
Финансы
9 октября 2024 г. 12:55
Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда  Азербайджана

Уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана увеличен до 1 млрд 68,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

В настоящее время уставный капитал фонда составляет 980,7 млн манатов.

Таким образом, уставный капитал фонда увеличен на 8,9%.

Согласно указу, уставный капитал фонда увеличен на 87,7 млн манатов (средства, предусмотренные в госбюджете Азербайджана на 2024 год на финансирование социальной ипотеки).

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Версия на английском языке President Aliyev increases charter capital of Mortgage and Credit Guarantee Fund
Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun nizamnamə kapitalı artırılıb

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