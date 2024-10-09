Увеличен уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

12:34

Уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана увеличен до 1 млрд 68,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Устав Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

В настоящее время уставный капитал фонда составляет 980,7 млн манатов.

Таким образом, уставный капитал фонда увеличен на 8,9%.

Согласно указу, уставный капитал фонда увеличен на 87,7 млн манатов (средства, предусмотренные в госбюджете Азербайджана на 2024 год на финансирование социальной ипотеки).