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Увеличен льготный период на ввозимые в Азербайджан материалы для пластиковых шприцев и медицинских масок

Увеличен льготный период на ввозимые в Азербайджан материалы для пластиковых шприцев и медицинских масок Кабинет министров продлил срок некоторых льгот, связанных с импортными таможенными пошлинами.
Финансы
5 ноября 2022 г. 20:00
Увеличен льготный период на ввозимые в Азербайджан материалы для пластиковых шприцев и медицинских масок

Кабинет министров продлил срок некоторых льгот, связанных с импортными таможенными пошлинами.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Льготный период, применяемый к импорту нетканых материалов, используемых для производства медицинских (для хирургических операций или процедур) масок, с 31 декабря 2022 года продлевается до 31 декабря 2024 года.

До 31 декабря 2024 года импорт игольчатых или безыгольных шприцев, предназначенных для инсулина и имеющих объем 1 миллилитр или менее, освобождается от таможенной пошлины.

Решение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana gətirilən plastmas şprislər və tibbi maskalar üçün materiallara güzəşt müddəti artırılıb

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