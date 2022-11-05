Увеличен льготный период на ввозимые в Азербайджан материалы для пластиковых шприцев и медицинских масок

Кабинет министров продлил срок некоторых льгот, связанных с импортными таможенными пошлинами.

Кабинет министров продлил срок некоторых льгот, связанных с импортными таможенными пошлинами.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Льготный период, применяемый к импорту нетканых материалов, используемых для производства медицинских (для хирургических операций или процедур) масок, с 31 декабря 2022 года продлевается до 31 декабря 2024 года.

До 31 декабря 2024 года импорт игольчатых или безыгольных шприцев, предназначенных для инсулина и имеющих объем 1 миллилитр или менее, освобождается от таможенной пошлины.

Решение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.