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ЦБА утвердил "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях"

ЦБА утвердил "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях" Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях".
Финансы
20 февраля 2024 г. 10:03
ЦБА утвердил Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях".

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Согласно документу, корпоративное управление в инвестиционной компании будет обеспечивать наблюдательный совет. Исполнительный орган компании должен обеспечить эффективную реализацию стратегий и политики, утвержденных наблюдательным советом.

Каждая инвесткомпания должна разработать стратегический план, который далее утвердит наблюдательный совет. План должен охватывать по меньшей мере трехлетний период. Однако по итогам каждого года план должен быть пересмотрен. При необходимости, например при трансформации бизнес-модели инвесткомпании, в стратегический план должны быть внесены изменения. Стратегический план и вносимые в него изменения должны быть обнародованы на общем собрании акционеров и представлены в ЦБА в течение 30 дней со дня утверждения.

Кроме того, наблюдательный совет будет контролировать соответствие деятельности инвестиционной компании, ее структурных подразделений и дочерних компаний законодательству и внутренним правилам компании. Число членов наблюдательного совета должно быть нечетным, и составить не менее 3 человек.

Инвесткомпании должны представить в ЦБА стратегические планы в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящих нормативов.

"Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях" вступят в силу через год.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке “İnvestisiya şirkətlərində korporativ idarəetmə Standartları" təsdiqlənib

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