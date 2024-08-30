Утверждены правила стажировки и испытательного срока в налоговых органах Азербайджана

Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Правила прохождения стажировки и испытательного срока в налоговых органах".

Коллегия Министерства экономики Азербайджана утвердила "Правила прохождения стажировки и испытательного срока в налоговых органах".

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров подписал соответствующее решение.

Согласно новым правилам, с гражданами, впервые поступившими на службу в налоговые органы, будут заключать трудовой договор с шестимесячным сроком стажировки. В течение пяти рабочих дней каждому стажеру будет назначен куратор из числа должностных лиц Государственной налоговой службы, который будет контролировать деятельность стажера и направлять его работу.

За десять рабочих дней до окончания стажировки куратор представит руководителю структурного подразделения рекомендацию с положительным или отрицательным мнением о приеме стажера на постоянную службу. Если стажер успешно завершил курс профессиональной подготовки и получил положительный отзыв, он будет принят на постоянную службу без испытательного срока.

Если стажер не завершил успешно курс, но имеет положительный отзыв, или завершил курс успешно, но без положительного отзыва, с ним заключат трудовой договор с испытательным сроком до трех месяцев.

Если стажер не завершил курс и не получил положительного отзыва, стажировка считается неудовлетворительной, и его служба в налоговых органах прекращается.

Юридическому отделу министерства поручено представить это решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов в течение трех дней.