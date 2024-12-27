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Утверждены правила льготной аренды сельхозземель на освобожденных территориях

Утверждены правила льготной аренды сельхозземель на освобожденных территориях Кабинет министров утвердил "Правила предоставления сельскохозяйственных земель на льготных условиях жителям сел и поселков на освобожденных территориях" и внес изменения в постановление "Об определении нижнего предела арендной платы за государственные и м
Финансы
27 декабря 2024 г. 13:04
Утверждены правила льготной аренды сельхозземель на освобожденных территориях

Кабинет министров утвердил "Правила предоставления сельскохозяйственных земель на льготных условиях жителям сел и поселков на освобожденных территориях" и внес изменения в постановление "Об определении нижнего предела арендной платы за государственные и муниципальные земли".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, нижний предел арендной платы за сельхозземли для однолетних и многолетних посевов будет рассчитываться с применением нулевого коэффициента к размеру арендной платы, предусмотренному в постановлении.

В то же время постановление предусматривает первоначальную сдачу земель в аренду на 2 года для однолетних культур и посевов клевера, и на 5 лет для многолетних насаждений. По истечении этих сроков в случае использования земель в соответствии с договором аренды, срок аренды земель под однолетние культуры и посевы клевера будет продлен на 3 года, а срок аренды земель под многолетние насаждения - на 15 лет.

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