Утверждены правила формирования страховых резервов по страхованию жизни и иным видам страхования

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни и иным видам страхования".

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Порядок формирования страховых резервов по страхованию жизни и иным видам страхования".

Как сообщает Report, в связи с этим председатель ЦБА Талех Кязимов подписал новое постановление.

Данный документ разработан в соответствии с законами "О страховой деятельности" и "Об обязательном страховании" с учетом уровня диверсификации, надежности, инвестиционной направленности, рентабельности, ликвидности, состава и других критериев качества активов, обеспечивающих страховые резервы, а также правил формирования и расчета доли перестраховщиков в страховых резервах, критериев катастрофических рисков.

Страховые резервы по видам обязательного страхования рассчитываются в соответствии с настоящим положением с учетом требований закона "Об обязательном страховании".

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное постановление в министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.