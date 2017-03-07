Утверждены члены правления ЦБА

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Милли Меджлис утвердил кандидатуры членов правления Центробанка Азербайджана (ЦБА), выдвинутые главой государства. Как сообщает Report, на эти позиции выдвинуты кандидатуры трех человек - Алима Салим оглу Гулиева, Вадима Аладдин оглу Хубанова и Автандила Гасым оглу Бабаева.

Отметим, что 28 февраля этого года президентом Ильхамом Алиевым были выдвинуты кандидатуры этих трех человек на пост членов правления ЦБА. Вопрос утверждения трех кандидатов был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Отметим, что Эльман Рустамов в апреле 2015 года был избран на пост председателя Центробанка на пятилетний срок, Хагани Абдуллаев был назначен заместителем председателя.

Решением Милли Меджлиса А. Гулиев и В. Хубанов в феврале 2012 года были переизбраны членами правления в четвертый раз, А. Бабаев – в третий раз.