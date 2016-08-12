​Утвержден состав коллегии министерства финансов Азербайджана

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил состав коллегии министерства финансов Азербайджана. Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствии с пунктом 20 Положения "О министерстве финансов Азербайджанской Республики", утвержденного указом президента Ильхама Алиева от 9 февраля 2009 года, в состав коллегии вошли 13 человек.

Председателем коллегии является министр финансов Самир Шарифов. Члены коллегии – первый заместитель министра финансов Ильгар Фатизаде, другие заместители Азер Байрамов, Эмин Гусейнов, министр финансов Нахчыванской АР Халид Искендеров, глава Аппарата Минфина Намиг Сулейманов, начальник Государственной службы финансового контроля Джаваншир Юсифов, директор Государственного агентства по управлению государственным долгом Разим Велиев, начальник юридического отдела Халиг Рахманов, начальник бюджетного отдела Фазиль Фараджев, начальник отдела финансирования социальных сфер Хагани Рзаев, директор Государственного агентства казначейства Эльман Пириев, начальник Государственной службы по контролю над драгоценными металлами и драгоценными камнями Адиль Ахмедов.