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Утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва

Утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва Кабинет министров принял постановление о применении указа президента страны от 29 декабря 2021 года о поправках в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 3 декабря 2021 года и внесении поправок в закон о государственном о
Финансы
6 сентября 2022 г. 18:08
Утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва

Кабинет министров принял постановление о применении указа президента страны от 29 декабря 2021 года о поправках в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 3 декабря 2021 года и внесении поправок в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 25 июля 1997 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно закону, утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва.

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