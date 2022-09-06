Утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва

Утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва

Кабинет министров принял постановление о применении указа президента страны от 29 декабря 2021 года о поправках в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 3 декабря 2021 года и внесении поправок в закон о государственном о

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Кабинет министров принял постановление о применении указа президента страны от 29 декабря 2021 года о поправках в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 3 декабря 2021 года и внесении поправок в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 25 июля 1997 года. Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно закону, утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва. Подпишитесь на наш Telegram канал