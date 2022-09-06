Кабинет министров принял постановление о применении указа президента страны от 29 декабря 2021 года о поправках в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 3 декабря 2021 года и внесении поправок в закон о государственном обязательном личном страховании военнослужащих от 25 июля 1997 года.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно закону, утвержден порядок использования страховых средств, в том числе страхового резерва.