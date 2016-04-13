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    ​Утвержден новый состав Наблюдательного совета AGBank

    В ближайшее время ожидаются изменения в структуре банка

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось общее собрание акционеров ОАО AGBank. На собрании заслушаны финансовые отчеты Аудиторского комитета и Правления за 2015 год. Затем путем голосования внесены изменения в состав Наблюдательного совета и Аудиторского комитета банка.

    Как передает Report, Михаил Францев избран новым членом Аудиторского комитета, бывший председатель Правления Азер Мовсумов - членом Наблюдательного совета. Временным исполняющим обязанности председателя Правления назначен заместитель председателя Афган Джалилов. Остальной состав Правления остался неизменным.

    Новый состав Наблюдательного совета:

    1. Асадуллаев Чингиз Рауф - председатель

    2. Юсифов Фарзулла Исмаил - член

    3. Григорий Марченко - член

    4. Мовсумов Азер - член

    5. Представитель Международной финансовой корпорации - член

    Новый состав Аудиторского комитета:

    1. Бахышов Фикрет - председатель

    2. Чохлаев Асиф - член

    3. Францев Михаил - член

    Новый состав Правления:

    1. Джалилов Афган - временно исполняющий обязанности председателя

    2. Токай Азизаде - заместитель председателя

    3. Сакина Халафова - член

    4. Эльнур Мусаев - член

    Отметим, что в ближайшее время ожидаются изменения в структуре банка.

    Отметим, что 4 марта 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров банка принято решение об увеличении уставного капитала банка. В результате, уставный капитал AGBank был увеличен с 77,2 до 102,2 млн. манатов.

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