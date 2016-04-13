​Утвержден новый состав Наблюдательного совета AGBank

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось общее собрание акционеров ОАО AGBank. На собрании заслушаны финансовые отчеты Аудиторского комитета и Правления за 2015 год. Затем путем голосования внесены изменения в состав Наблюдательного совета и Аудиторского комитета банка.

Как передает Report, Михаил Францев избран новым членом Аудиторского комитета, бывший председатель Правления Азер Мовсумов - членом Наблюдательного совета. Временным исполняющим обязанности председателя Правления назначен заместитель председателя Афган Джалилов. Остальной состав Правления остался неизменным.

Новый состав Наблюдательного совета:

1. Асадуллаев Чингиз Рауф - председатель

2. Юсифов Фарзулла Исмаил - член

3. Григорий Марченко - член

4. Мовсумов Азер - член

5. Представитель Международной финансовой корпорации - член

Новый состав Аудиторского комитета:

1. Бахышов Фикрет - председатель

2. Чохлаев Асиф - член

3. Францев Михаил - член

Новый состав Правления:

1. Джалилов Афган - временно исполняющий обязанности председателя

2. Токай Азизаде - заместитель председателя

3. Сакина Халафова - член

4. Эльнур Мусаев - член

Отметим, что в ближайшее время ожидаются изменения в структуре банка.

Отметим, что 4 марта 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров банка принято решение об увеличении уставного капитала банка. В результате, уставный капитал AGBank был увеличен с 77,2 до 102,2 млн. манатов.