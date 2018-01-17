Утвержден новый план закупок Счетной палаты

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Утвержден план закупок Счетной палаты Азербайджана на 2018 год.

Как сообщает Report, на закупки выделено 115 623 маната. Источником финансирования является госбюджет.

В структуре расходов 14 100 манатов предусмотрено для канцтоваров, 21 100 манатов - печати и изданий, 12 000 манатов – для всех видов товаров и материалов, хозяйственных товаров, 13 500 манатов - для текущего ремонта, 5 300 манатов – чистки окон, обслуживания системы кондиционирования, 5 200 манатов – подписки на периодическую печать, 5 100 – заправки противопожарных баллонов, 5 100 - покупки подарков, 25 000 манатов – закупки машин и оборудования, 9 223 маната – лицензии и услуги SAP.