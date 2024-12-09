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Утвержден II этап стратегического и бизнес-плана ЧБТР на 2023-2026гг

Утвержден II этап стратегического и бизнес-плана ЧБТР на 2023-2026гг 14:56
Финансы
9 декабря 2024 г. 15:19
Утвержден II этап стратегического и бизнес-плана ЧБТР на 2023-2026гг

Утвержден второй этап стратегического и бизнес-плана Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на 2023-2026гг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

По информации, на Ежегодном собрании Совета управляющих ЧБТР, в котором принял участие министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, были обсуждены деятельность банка, отмечающего свое 25-летие, и его успехи за последние годы.

За 25-летний период деятельности ЧБТР выделил кредиты на общую сумму свыше 8,8 млрд евро для реализации проектов в государственном и частном секторах в странах-членах банка.

На заседании правлением банка утвержден второй этап [на 2025-2026гг] среднесрочного стратегического и бизнес-плана ЧБТР на 2023–2026 годы.

ЧБТР является международной финансово-кредитной организацией, созданной странами-членами Организации Черноморского экономического сотрудничества. Акционерами банка являются Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина.

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Версия на азербайджанском языке QDTİB-nin ortamüddətli strateji və biznes planının 2-ci mərhələsi təsdiqlənib

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