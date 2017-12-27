Утвержден государственный бюджет Нахчыванской Автономной Республики на 2018 год

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики принял решение о созыве седьмой сессии.

Как передает Report, соответствующее решение подписал председатель Верховного Меджлиса Васиф Талыбов.

В соответствие с решением, во время седьмой сессии пятого созыва Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики будут обсуждены итоги социально-экономического развития Республики за 2017 год, утвержден государственный бюджет автономной республики на 2018 год, утвержден бюджет Страхового Фонда по безработице на 2018 год, утвержден бюджет государственного фонда социальной защиты, выслушан отчет Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) по автономной республики.