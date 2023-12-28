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Утвержден бюджет Нахчывана на 2024 год

Утвержден бюджет Нахчывана на 2024 год Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год прогнозируются на уровне 173 млн 105 тыс. манатов, а расходы - 516 млн 365 тыс. манатов.
Финансы
28 декабря 2023 г. 20:14
Утвержден бюджет Нахчывана на 2024 год

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год прогнозируются на уровне 173 млн 105 тыс. манатов, а расходы - 516 млн 365 тыс. манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорится в подписанном сегодня заместителем председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анаром Ибрагимовым законе "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год“ и Указе о его применении.

Согласно Указу, дотации, выделяемые на поступление для регулирования доходов и расходов, составляют 343 млн 260 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın 2024-cü il büdcəsi təsdiq edilib

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