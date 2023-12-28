Утвержден бюджет Нахчывана на 2024 год

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год прогнозируются на уровне 173 млн 105 тыс. манатов, а расходы - 516 млн 365 тыс. манатов.

Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год прогнозируются на уровне 173 млн 105 тыс. манатов, а расходы - 516 млн 365 тыс. манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом говорится в подписанном сегодня заместителем председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анаром Ибрагимовым законе "О бюджете Нахчыванской Автономной Республики на 2024 год“ и Указе о его применении.

Согласно Указу, дотации, выделяемые на поступление для регулирования доходов и расходов, составляют 343 млн 260 тыс. манатов.