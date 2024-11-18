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Уставный капитал ИКГФ будет увеличен на 100 млн манатов

Уставный капитал ИКГФ будет увеличен на 100 млн манатов В 2025 году уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) будет увеличен на 100 млн манатов с целью выдачи льготных ипотечных кредитов.
Финансы
18 ноября 2024 г. 12:35
Уставный капитал ИКГФ будет увеличен на 100 млн манатов

В 2025 году уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) будет увеличен на 100 млн манатов с целью выдачи льготных ипотечных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

По его словам, это, несомненно, положительно скажется на улучшении жилищного обеспечения населения.

Напомним, что в настоящее время уставный капитал фонда составляет 1 млрд 68,4 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun nizamnamə kapitalı 100 milyon manat artırılacaq

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