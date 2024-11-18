Уставный капитал ИКГФ будет увеличен на 100 млн манатов

В 2025 году уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) будет увеличен на 100 млн манатов с целью выдачи льготных ипотечных кредитов.

В 2025 году уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) будет увеличен на 100 млн манатов с целью выдачи льготных ипотечных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год".

По его словам, это, несомненно, положительно скажется на улучшении жилищного обеспечения населения.

Напомним, что в настоящее время уставный капитал фонда составляет 1 млрд 68,4 млн манатов.