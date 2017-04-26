Уставный капитал Creditinfo-Azerbaijan составит 5 млн манатов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Первое кредитное бюро Азербайджана будет функционировать в форме Общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Международную финансовую корпорацию (МФК).

По информации, уставный капитал компании под названием Creditinfo-Azerbaijan составит 4,6 млн манатов (примерно 2,5 млн евро).

Как отмечалось ранее, 51% или 2,346 млн манатов из этой суммы обеспечит исландская компания Creditinfo, 2,254 млн манатов – 19 коммерческих банков Азербайджана, 1 небанковская кредитная организация (ООО TBC Kredit) и 1 страховая компания (PASHA Insurance). Иными словами, каждая из 21 учредителя с азербайджанской стороны инвестирует в уставный капитал 107 333 манатов.