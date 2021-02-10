Уставный капитал Бакинской фондовой биржи резко увеличился

За исключением ASB, доля других акционеров в БФБ составляет 4,76%

В целях обеспечения устойчивого развития ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) номинальная стоимость его акций была повышена с 200 до 800 манатов за счет нераспределенной прибыли.

Как сообщает Report, решение принято на внеочередном общем собрании акционеров.

Согласно решению, стоимость уставного капитала БФБ была увеличена с 1,26 до 5,04 млн манатов.

Напомним, что БФБ был создан в 1997 году. Акционерами биржи являются 20 юридических лиц. Среди них 7 местных банков (Azer-Turk Bank, "Азербайджанский промышленный банк" (ASB), Bank of Baku, Kapital Bank, Международный банк Азербайджана, Yapi Сredi Bank Azerbaijan и находящийся в процессе ликвидации ОАО United Credit Bank), 12 отечественных и зарубежных инвестиционных компаний, в том числе Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul). За исключением ASB, доля других акционеров в БФБ составляет 4,76%. ASB представлен на бирже с долей 9,52%.