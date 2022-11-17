Уставный капитал "Азербайджанской инвестиционной компании" будет увеличен

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 23 декабря 2021 года "О ряде вопросов, связанных с применением закона от 3 декабря 2021 года "О государственном бюджете на 2022 год".

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 23 декабря 2021 года "О ряде вопросов, связанных с применением закона от 3 декабря 2021 года "О государственном бюджете на 2022 год".

Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ об этом.

Согласно указу, из 163 млн манатов, выделенных в госбюджете на текущий год Фонду развития предпринимательства при Министерстве экономики, 43 млн манатов были выделены на увеличение уставного капитала ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", принадлежащего министерству.