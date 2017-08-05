 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Уставной капитал "Азеристиликтеджизат" вырос в 7 раз

    Кабмин принял решение о внесении изменений в Устав ОАО Азеристиликтеджизат

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Кабмин внес изменения в устав ОАО "Азеристиликтеджизат".

    Как сообщает Report, по подписанному премьер-министром Артуром Расизаде решению, уставной капитал компании вырос в 7,1 раз и вырос с 19,266 млн. манатов до 136 684 980 манатов.

    Для этого количество имеющихся в обороте акций компании номиналов 20 манатов выросло с 963 300 штук до 6 835 249.

    ОАО "Азеристиликтеджизат", Госкомитету по вопросам имущества и Палате по контролю за финансовыми рынками поручены решить вытекающие вопросы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi