Уставной капитал "Азеристиликтеджизат" вырос в 7 раз

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Кабмин внес изменения в устав ОАО "Азеристиликтеджизат".

Как сообщает Report, по подписанному премьер-министром Артуром Расизаде решению, уставной капитал компании вырос в 7,1 раз и вырос с 19,266 млн. манатов до 136 684 980 манатов.

Для этого количество имеющихся в обороте акций компании номиналов 20 манатов выросло с 963 300 штук до 6 835 249.

ОАО "Азеристиликтеджизат", Госкомитету по вопросам имущества и Палате по контролю за финансовыми рынками поручены решить вытекающие вопросы.